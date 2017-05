Beach Classics profiteert van zonnige week (video)

Weer

De organisatie besloot het evenement dit jaar in mei te houden in plaats van september en dat was een schot in de roos. "We hebben echt mazzel met het weer. Aan het begin van ons evenement op maandag is de zon gaan schijnen. Dit zou wel eens de mooiste week van de zomer kunnen zijn", zegt organisator Sander van Buren.



Bossaball

Het is voor de tweede keer dat Zeeland Beach Classis worden gehouden. Vier sporten staan centraal: beachvolleybal, beachsoccer, beachtennis en bossaball. Die laatste wordt gespeeld op een groot luchtkussen met trampolines en een net. Het is een combinatie van volleybal, voetbal en gymnastiek. Spelers mogen de bal over het net slaan, schieten en koppen. "Het is een intensieve sport", zegt beoefenaar Stefan Grauw. "Je bent de hele tijd aan het springen.'' Vorig jaar tijdens de Olympische Spelen in Rio was Bossaball een demonstratiesport.



Finales

Zondag is de laatste dag van Zeeland Beach Classics. Dan worden de finales gespeeld. Hoewel er dus nog een dag te gaan is zit organisator Van Buren alweer met zijn hoofd bij volgend jaar. "We willen op termijn het grootste beachevent van Europa worden. Volgend jaar breiden we daarom uit met rugby en handbal. Op termijn willen we ook het water op met jetskiën en flyboarden, want watersport hoort er natuurlijk wel bij in Zeeland"