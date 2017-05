Boehlé en Van de Velde naar halve finales Vlissingen

VLISSINGEN - Het beachvolleybalduo Dirk Boehlé/Steven van de Velde hebben de halve finales van het eredivisietoernooi in Vlissingen bereikt. Boehlé, afkomstig uit Hulst, won met Van de Velde alle drie hun wedstrijden op zaterdag.

Moeizame start

In de eerste partij ging het nog wat moeizaam en moesten ze één set afstaan aan het duo Broekema/Van der Schaaf. Ze wonnen met 2-1, (21-17, 14-21 en 15-8).



Geen set verloren

In de tweede partij stonden Boehlé en Van de Velde geen set af en werden Remko Hiemstra en Bas Markus met 2-0 (21-18,21-13) verslagen. Ook in de laatste partij van de dag werd het 2-0 voor Boehlé/Van de Velde. Ze waren sterker dan Ruben Penninga en Mees Blom: 2-0 (21-11,21-18).



Beach Classics

Zondag spelen Boehlé en Van de Velde de halve finale op de Vlissingse Boulevard. Het eredivisietoernooi maakt deel uit van het evenement Zeeland Beach Classics, waar naast beachvolleybal ook beachsoccer, bossaball en beachtennis wordt gespeeld.