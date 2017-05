Geen Derde Divisie voor VC Vlissingen (video)

Snelle goals

Vlissingen moest een 0-1 achterstand goed maken op de ploeg uit Den Haag. In een rustige openingsfase was er meer balbezit voor Quick. Na achttien minuten spelen wist Virgil Tjin-Asjoe de score te openen door naar binnen te trekken en linksonder raak te schieten. Anderhalve minuut later was het meteen weer raak voor de bezoekers. Marc Boshof wist een bal bij de eerste paal binnen te tikken.



Aluminium

Daardoor werd het een lastig verhaal voor VC Vlissingen, dat nu drie doelpunten nodig had voor een eventuele verlenging. Vlak voor de pauze was Said Bouzambou dichtbij de aansluitingstreffer. Zijn schot eindigde echter op het aluminium en ging achter de goal van Quick.



Verre ingooi

Na rust een feller Vlissingen dat steeds meer op de helft van Quick kwam. Na een uur speler schoot Quincy Gooding van afstand op de lat. Drie minuten later tikte de ingevallen Roycel James de bal in het doel na een verre ingooi van Jerreau Manuhuwa. Vlissingen moest toen nog twee keer scoren om een verlenging af te dwingen,



Beslissing

Maar Quick kreeg daarna de grootste kansen op de counter en de 1-3. Can Memisoglu kon oog-in-oog met doelman Joan van Belzen het net niet vinden. Tien minuten voor tijd werd er wel een kans benut. Rachid Bouyaouzan draaide zich fraai vrij op het randje van het zestienmetergebied en verschalkte Van Belzen in de lange hoek. Drie minuten voor tijd werd de score nog ondraaglijker voor Vlissingen. Boshof scoorde zijn tweede van de middag en schoot de 1-4 eindstand op het scorebord.



Scoreverloop

0-1 Tjin-Asjoe (17)

0-2 Boshof (18)

1-2 James (63)

1-3 Bouyaouzan (80)

1-4 Boshof (87)



Opstelling

Van Belzen, Renzo Roemeratoe (Jansen/46), Manuhuwa, Milton Roemeratoe, Martien, Ben Sellam (Geerman/73), Gooding, Wolff, Abdenbi, Hoessein Bouzambou, Said Bouzambou (James/46)