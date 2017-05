STAVANGER (NOO) - Wielrenner Nick van der Lijke, afkomstig uit Middelburg, is als vijfde geëindigd in de afsluitende zesde etappe van de Tour des Fjords. In het algemeen klassement eindigt de renner van Roompot - Nederlandse Loterij als achtste.

Foto: Orange Pictures



Achtste

Het was voor Van der Lijke de derde top tien notering deze week in de Noorse etappekoers. Van der Lijke eindigde op 54 seconden achterstand van winnaar Edvald Boasson Hagen als achtste in het eindklassement.



Etappekoers

De Tour des Fjords is een etappekoers in Noorwegen die ingedeeld is in de op een na hoogste categorie in Europa. De wedstrijd bestaat sinds 2008.