Nog veel werk aan de winkel voor VC Vlissingen (video)

VLISSINGEN - Voor de tweede keer in twee jaar tijd miste VC Vlissingen promotie naar de Topklasse/Derde Divisie van het amateurvoetbal. Betrokkenen vinden dat de spelersgroep toe is aan een stap hogerop. Voor de vereniging is er nog werk aan de winkel.

Tot in de puntjes geregeld

"De vereniging is nog groeiende", zegt trainer Ruud Pennings, die vertrekt naar Halsteren. "Alles wat erbij komt kijken om op het veld te presteren, moet tot in de puntjes geregeld zijn. Pas dan kun je zeggen dat je als club klaar bent voor de stap naar de Derde Divisie."



Meer faciliteiten

"Vlissingen is nog een kleine club", zegt keeper Joan van Belzen (foto). "Als je in een rol in de top van het amateurvoetbal wil spelen, heb je meer faciliteiten nodig. Zoals een tweede elftal en doorstroming vanuit de jeugd. Dat is er nu nog niet."

Foto: Paul ten Hacken



Uitbreiding bestuur

Achter de schermen wordt er gewerkt aan de toekomst van Vlissingen. De club blijft ambitieus. Volgens bestuurslid Peter Snaaijer wordt volgende maand het bestuur uitgebreid. Jan Kapelle is in beeld als nieuwe voorzitter van de club.



Paul Telussa

Daarnaast werkt Vlissingen aan een jeugdplan waarbij het uiteindelijk de bedoeling is dat er meer jeugdspelers doorstromen naar het eerste elftal. Voor de uitbreiding van technische commissie was Paul Telussa in beeld, maar de komst van de oud-trainer van onder meer Hoek is afgeketst. Gezocht wordt naar andere mensen om de technische commissie in te vullen.

Foto: Paul ten Hacken



Selectie

De selectie voor volgend seizoen wordt uitgebreid met Giovanni Siereveld (Hoek), Mart de Kroo, Steve Schalkwijk (beiden GOES) en Louis Ficq (Jong Ambon). Daar tegenover staat het vertrek van Roycel James (Halsteren), Said Bouzambou (Terneuzen), Yoeri Nijsse (GPC Vlissingen).



Vlissingen is nog in gesprek met Marijn Wijkhuis, die momenteel bij FC Dordrecht speelt.