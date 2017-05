Tour 2019 start in Brussel, Zeeland ruikt kansen

Kees BalOud-wielrenner Kees Bal reageerde verheugd op het nieuws dat de ASO de de start van 2019 heeft toegekend aan de Belgische hoofdstad. Een Grand Depart dicht bij Zeeland, biedt kansen. "Het speelde al een beetje in de wandelgangen, maar dit is natuurlijk goed nieuws. Ik heb gelijk al contact gezocht met de provincie en die reageerden ook enthousiast. We moeten onze kandidatuur blijven bevestigen", zegt Bal die in een initiatiefgroep zat die de Tour in 2015 naar Zeeland haalde.

Contacten onderhouden

Want dat Zeeland graag nog een keer de Tour de France naar Zeeland wil halen is geen geheim. Gedeputeerde Jo-Annes de Bat reageert alleen wel nuchter op het nieuws. "Het is natuurlijk een feit dat Brussel op fietsafstand is van Zeeland, dus is het logisch dat het begint te kriebelen. De contacten zijn er, maar het is niet zo dat een etappe zo geregeld is. Daar heb je een lange adem voor nodig." Vorig jaar zei De Bat al dat hij de contacten met de ASO warm houdt voor als de kans zich nog een keer voor zou doen.

Sponsoren

De sponsoren die de etappe naar Neeltje Jans in 2015 mede mogelijk maakten hebben nog steeds een gezamenlijke stichting die klaar staat mocht de kans zich weer voordoen. Enrico de Koster zei hier vorig jaar over: "Ik zou voorstander zijn om het jaarlijks terug te laten komen, maar dat kan natuurlijk niet. Als de provincie belt, staan we gelijk klaar."