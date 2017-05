Wijkhuijs van FC Dordrecht naar Hoek

HOEK - Marijn Wijkhuijs uit Biggekerke speelt volgend seizoen voor hoofdklasser Hoek. Hij komt over van FC Dordrecht, waar hij in maart nog zijn debuut maakte in het betaald voetbal.

Uitdaging

De verdediger (19) speelde eerder bij de Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland en zat in de jeugdopleiding van FC Twente. Bij FC Dordrecht speelde hij vooral in het tweede elftal. Op Facebook laat Wijkhuijs weten zin te hebben in 'een nieuwe uitdaging bij Hoek'.



Selectie rond

Bij Hoek komt Wijkhuijs een heel nieuwe elftal aan spelers tegen. De hoofdklasser trok al elf nieuwe spelers aan: Rik Impens, Sidy Ceesay, Stef de Backer, Ruben Besuyen, Aaron Verwilligen, Vin Vercouteren, Bram Leroy, Kim van den Bergh, Titas Vitukynas, Niek van Sprundel en Yoshi Verbrugge. Wijkhuijs is de twaalfde aanwinst. Met de zeven spelers die blijven (Reguillo Vandepitte, Jordi de Jonghe, Thomas van Renterghem, Birgen Martens, Fabian Wilson, Sascha Beshliaha en Douwe Zeegers) er bij opgeteld is de selectie voor komend seizoen rond.