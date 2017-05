Zeeuws Elftal speelt tegen ADO en Willem II

OOST-SOUBURG - Het Zeeuws Elftal speelt deze zomer twee oefenwedstrijden tegen clubs uit de Eredivisie. In juli komen ADO Den Haag en Willem II naar Zeeland toe om te spelen tegen de beste voetballers uit de provincie.

ADO Den Haag

De ploeg uit Den Haag speelt op vrijdag 14 juli op het terrein van Yerseke tegen het Zeeuws Elftal. De aanvang is om 19.00 uur. ADO Den Haag speelt die week ook al een oefenduel tegen Serooskerke.



Willem II

Op zaterdag 22 juli neemt het Zeeuws Elftal het op tegen Willem II. Die wedstrijd wordt gespeeld om 17.00 uur op het terrein van Veere. De Stichting Zeeuws Elftal is erg blij dat deze eredivisieclubs naar Zeeland komen: "Het is een hele tour om die clubs te interesseren, dan ben je blij dat het lukt."