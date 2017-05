SGP en GroenLinks willen een vuurwerkvrij Vlissingen

Foto: RH-Photos



Zes sectoren

"Ik zie het voor me dat de gemeente Vlissingen in zes sectoren wordt opgedeeld", zegt Lilian Janse van de SGP. "Een georganiseerde show voor Ritthem, Souburg, Paauwenburg, Rosenburg, het middengebied en de binnenstad. Dat geeft minder troep en als het door professionals wordt uitgevoerd zullen er ook minder ongelukken zijn."



Plan B

Janse wil dat het college van B&W gaat uitzoeken hoeveel de plannen van de SGP en GroenLinks kosten. Mocht dit plan niet doorgaan, heeft ze ook nog een plan B: meer vuurwerkvrije zones rond alle doorgaande wegen, fietspaden en - tunnels.



Orde en veiligheid

Vorig jaar waren er al enkele vuurwerkvrije zones in Vlissingen. In de Lange Zelke, fietstunnels en in een straal van 100 meter rondom het ziekenhuis mocht er geen vuurwerk worden afgestoken. De SGP en GroenLinks vinden dat rondom de jaarwisseling de orde en veiligheid ver te zoeken zijn in Vlissingen.



Vuurwerkvrije zones

Naast de vuurwerkvrije zones in Vlissingen heeft Zeeland nog meer gebieden waar er geen vuurwerk afgestoken mag worden. Middelburg, Goes en Reimerswaal kennen ook vuurwerkvrije zones in hun gemeente.