Drie gegadigden nog in de race voor kazerne Vlissingen

VLISSINGEN - Drie consortia zijn nog in de race voor het bouwen van de nieuwe marinierskazerne in Vlissingen. Dat heeft de provincie donderdag bekendgemaakt.

Cosortia

De consortia willen de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne in Vlissingen ontwerpen, bouwen en de komende 25 jaar onderhouden. Begin 2019 wordt bekend welk consortium met de kazerne aan de slag mag. Begin 2022 moet de kazerne af zijn.



Afgevallen

De drie consortia zijn SPV Bestevaer, MAKZ B.V. en SPV Consortium BESIX-EPICO. Een vierde consortium dat zich eerder had aangemeld is afgevallen.



1800 militairen

De afzonderlijke gesprekken met de drie consortia starten dit najaar. De volledige bezetting van de kazerne staat voor begin 2022 gepland. De nieuwe kazerne in Vlissingen moet werk- en verblijfruimte bieden aan 1.800 militairen, in het bijzonder van het Korps Mariniers. De kazerne zal de huidige marinierskazerne in Doorn vervangen.