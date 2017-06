Nieuwe start voor beachvolleyballer Dirk Boehlé: 'Vanaf nu alleen nog maar zonneschijn' (video)

Vooruit kijken

Afgelopen weekend was Boehlé weer even in Zeeland. Hij deed mee aan een toernooi in Vlissingen dat deel uitmaakt van de eredivisie beachvolleybal. Het was het derde toernooi dat de twee weer samen speelden. In Vlissingen wilde Boehlé niet meer terugkijken op de reden waarom Van de Velde heeft vastgezeten. "Dat hebben we zo afgesproken. Het is geweest. We kijken alleen nog maar vooruit."



Amerika

In de periode dat Van de Velde vastzat in Engeland ging Boehlé naar Amerika om daar te beachvolleyballen. "Het was een leuke en leerzame tijd, maar als ik voor Nederland wil uitkomen, moet ik een Nederlandse partner hebben. Daarom ben ik blij dat ik nu weer een team vorm met Steven."



Onvindbaar

Samen met zijn beachvolleybalpartner richt Boehlé zijn pijlen op de Olympische Spelen van Tokio in 2020. Toen zijn partner vastzat in Engeland probeerde Boehlé het nog wel met andere Nederlandse partners, maar eentje zoals Van de Velde was onvindbaar.



Klik

"We hebben altijd een bepaalde klik gehad", legt Boehlé uit. "Onze speelstijl past bij elkaar en ook op persoonlijk vlak klikt het. We vullen elkaar goed aan. Na de terugkeer van Steven hebben we snel contact opgenomen om weer eens een bal over te slaan. Toen bleek al meteen dat de klik er nog steeds was. Dat was eigenlijk wel heel mooi om te merken."

Lange weg te gaan

In 2015 werden Boehlé en Van de Velde Nederlands kampioen. Vanaf dat moment werd de weg naar de Olympische Spelen van Tokio in 2020 uitgestippeld. De draad is nu weer opgepakt, maar er is nog een lange weg te gaan voor het duo.



Punten verzamelen

Om uiteindelijk in Tokio terecht te komen, moeten ze genoeg punten hebben op de World Tour ranking. "Internationaal hebben we nul punten. Het is heel lastig om internationaal aan de bak te komen. We zijn afhankelijk van wildcards of toernooien die minder druk bezet zijn. De eredivisie is voor ons een perfect podium om weer te beginnen. Hopelijk spelen we in juni of juli weer internationaal, zodat we ook daar weer punten kunnen verzamelen."



Toekomst

Afgelopen weekend schreven Boehlé en Van de Velde het eredivisietoernooi van Vlissingen op hun naam. Hun derde finale op rij. Landelijk gaan ze dus alweer aan kop. De twee zien de toekomst rooskleurig in. "We gaan proberen om alles uit onszelf te halen. Ik verwacht dat het een hoop moois op kan leveren. Vanaf nu alleen nog maar zonneschijn voor ons. De rest laten we achter ons."



Lees ook:

- Tegenslagen maken Boehlé alleen maar sterker

- Beachvolleyballer vier jaar de cel in voor ontucht

- Boehlé geschokt door verkrachtingszaak