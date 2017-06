Vlissingen: Jansen blijft, Mallie en Abdenbi weg

Foto: Paul ten Hacken



Huidige selectie

Jansen is de vijftiende speler van de huidige selectie die ook volgend seizoen aan de Irislaan speelt. Met de nieuwelingen Steve Schalkwijk, Mart de Kroo (beiden GOES), Giovanni Siereveld (Hoek) en Louis Ficq (Jong Ambon) komt het totaal aantal spelers voor volgend seizoen op negentien.



Geen toestemming

Eren Yildizturan wil bij FC Dordrecht gaan voetballen, maar heeft volgens Vlissingen al een contract getekend bij de hoofdklasser. De club wil hem daaraan houden en geeft geen toestemming voor een overgang.

Foto: Paul ten Hacken



Mallie en Abdenbi

Etienne Mallie (29, foto) vertrekt na zes seizoenen bij Vlissingen. De middenvelder keert terug naar Walcheren. "Ik heb lang getwijfeld of ik zou blijven. Elke zondag naar minder aansprekende clubs in Brabant zie ik niet meer zitten en bij Walcheren spelen veel vrienden van mij. Daar heb ik heel veel zin in."



Ook Abdoe Abdenbi vertrekt. De aanvaller heeft nog geen nieuwe club gevonden. Abdenbi speelde de afgelopen vier seizoenen voor Vlissingen.



Vertrekkers

Het aantal vertrekkers komt met Mallie en Abdenbi op zes. Said Bouzambou (Terneuzen), Roycel James (Halsteren) en Yoeri Nijsse (GPC Vlissingen) hebben een andere club gevonden.



Thomas Ragut stopt met voetballen en wordt assistent van de nieuwe hoofdtrainer John Karelse.

Foto: Paul ten Hacken



Wolff en Ben Sellam

Het is nog niet duidelijk waar Raymond Wolff (foto) en Salim Ben Sellam volgend seizoen spelen. De kans dat Ben Sellam bij Vlissingen blijft is niet groot, volgens de middenvelder zelf. "Ik denk dat het einde verhaal is. De club wil niet verder met mij, dus ik laat het op mij afkomen. Als ik niks vind, ga ik een stapje terug doen."



Wolff heeft vrijdag een gesprek met Vlissingen. Een overgang naar Halsteren ketste af. Ook Hoek toonde belangstelling, maar volgens Wolff was dat 'niet concreet'.