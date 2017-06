Wielrenner Minnaard naar Alpe d'Huez

WEMELDINGE - Wielrenner Marco Minnaard uit Wemeldinge is door zijn Belgische ploeg Wanty-Groupe Gobert geselecteerd voor het Criterium du Dauphiné, dat zondag begint in Frankrijk. Minnaard krijgt een zware wedstrijd voor de kiezen met aankomsten bergop op de Alpe d'Huez en Plateau de Solaison.

Conditie beter

Minnaard (28 jaar) doet voor de tweede keer mee aan het Criterium du Dauphiné. "Vorig jaar heb ik er ook gereden, maar toen was ik heel slecht. Nu sta ik er beter voor. Mijn conditie is het hele seizoen al beter." Dit seizoen won Minnaard het eindklassement in de Rhône Alpes Isère Tour .



Selectie Wanty-Groupe Gobert

De andere renners van Wanty-Groupe Gobert in de selectie zijn: Frederik Backaert, Thomas Degand, Guillaume Martin, Yoann Offredo, Dion Smith, Guillaume Van Keirsbulck en Pieter Vanspeybrouck.

Our #CriteriumduDauphine line-up is available here (FR/EN/NL)

Notre sélection pour le Dauphiné est disponible ici : https://t.co/iRmEBhHToi pic.twitter.com/JlmiQs49au — Team Wanty-Gobert (@TeamWantyGobert) June 1, 2017

Alpe d'Huez

Het Criterium du Dauphiné begint zondag in Saint-Etienne. De rittenkoers, die deel uitmaakt van de WorldTour eindigt met twee ritten die een aankomst bergop hebben: Alpe d'Huez (zaterdag 10 juni) en Plateau de Solaison (zondag 11 juni). Voor Minnaard wordt het de eerste keer dat hij de Alpe d'Huez in een wedstrijd gaat beklimmen.



Tour de France

De Dauphine wordt gezien als belangrijke voorbereidingskoers op de Tour de France, die op zaterdag 5 juli begint. Voor die wedstrijd heeft Wanty-Groupe Gobert een wildcard gekregen. "De selectie voor de Dauphiné zegt wat mij betreft nog niks voor de Tour. Ik ben blij dat ik met de Dauphiné weer een fantastische wedstrijd mag rijden. Daarna zien we wel verder", aldus Minnaard.