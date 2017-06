GOES walst over Nieuw Buinen heen (video)

GOES - GOES heeft een belangrijke stap gezet richting promotie naar de hoofdklasse van het zondagvoetbal. GOES won donderdag op eigen veld met 7-0 van Nieuw Buinen. Daardoor heeft de ploeg van trainer John Karelse maandag tegen Boshuizen genoeg aan een gelijkspel om te promoveren naar de hoofdklasse.

Schalkwijk

Na een half uur spelen had GOES de overwinning al op zak. Eerst belandde een kopbal van Teun Rentmeester op de lat. Daarna zette Steve Schalkwijk GOES met twee goals op een comfortabele voorsprong. Eerst scoorde hij na een kwartier na een individuele actie. Na een klein half uur belandde een inzet van Erwin Franse op de paal. Franse zette daarna Schalkwijk in stelling: 2-0.



Strafschop

Ook bij de 3-0 was Schalkwijk betrokken. De scheidsrechter gaf een strafschop nadat de spits aan zijn shirtje werd getrokken. Verdediger Sherief Tawfik maakte geen fout vanaf de strafschopstip.



GOES liep daarna nog uit naar een 7-0 zege door treffers van Teun Rentmeester (twee), opnieuw Schalkwijk en Mart de Kroo.



Topscorer

Schalkwijk, die volgend seizoen bij Vlissingen actief is, speelt een belangrijke rol bij GOES. Hij heeft dit seizoen al 24 keer gescoord en is daarmee onbetwist topscorer.



Rode kaart

GOES speelde de laatste twintig minuten met een man meer omdat Robert Hamming van Nieuw Buinen met een rode kaart eruit gestuurd werd.



Trainer John Karelse is trots op zijn ploeg, maar wil de spelers met beide benen op de grond houden:

Gelijkspel genoeg

GOES heeft maandag tegen Boshuizen (wedstrijd in Leiden begint om 14.00 uur) aan een gelijkspel genoeg om te promoveren naar de hoofdklasse van het zondagvoetbal. Boshuizen was in de eerste wedstrijd met 0-1 te sterk voor Nieuw Buinen.



Zevenhonderd kilometer

Nieuw Buinen eindigde dit seizoen als tweede in de 1e klasse F van het district Noord. De ploeg moest donderdag bijna zevenhonderd kilometer in de bus reizen om de wedstrijd tegen GOES te spelen.

Aanvoerder Teun Rentmeester wil afscheid nemen bij GOES met promotie:

Scoreverloop

1-0 Schalkwijk (15)

2-0 Schalkwijk (27)

3-0 Tawfik (48/pen)

4-0 Rentmeester (51)

5-0 Schalkwijk (65)

6-0 Rentmeester (87)

7-0 De Kroo (90)



Opstelling GOES

Uyl, Klap, Rentmeester, Tawfik, Van Hecke, De Kroo, Hollemans (Dekker/72), De Vlieger, Franse (Kroon/66), Schalkwijk, Kabwe Manengela (Van Rosevelt/74)