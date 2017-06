Kittel, Greipel en Groenewegen naar Westkapelle

Foto: Peter van Rooij



Tour de France

Voor de drie sprinters geldt de wedstrijd als voorbereidingskoers op de Tour de France. De Ster ZLM Toer kent een sterk deelnemersveld. Er doen zeven teams uit de WorldTour mee aan de Ster ZLM Toer, die begin juli ook aan de start verschijnen van de Tour.



Jos van Emden

Ook Jos van Emden, winnaar van slottijdrit in de Giro, doet mee. Van Emden schreef vorig jaar in Goes ook de proloog van de Ster ZLM Toer op zijn naam. Ook van Wout van Aert (wereldkampioen veldrijden) en Niki Terpstra doen mee.



Tholen

De eerste renner in Westkapelle vertrekt om 16.30 uur. De laatste renner in rond 19.00 uur binnen. Op donderdag 15 juni start de tweede etappe in Tholen. De finish ligt 186 kilometer verder in Hoogerheide.