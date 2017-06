ONDO loopt promotie naar overgangsklasse mis (video)

BERGEN OP ZOOM - De korfballers van ONDO zijn er niet in geslaagd om te promoveren naar de Overgangsklasse. In Bergen op Zoom verloor de ploeg uit Sint Laurens de beslissingswedstrijd van Valto met. 16-15.

Vier punten

ONDO en Valto eindigden samen bovenaan in de 1e klasse en waren daardoor veroordeeld tot een beslissingswedstrijd. De spanning zat er in de beginfase flink in, en dat resulteerde vooral in weinig doelpunten. Na een kwartier stond het nog maar 2-2. Toch was ONDO uiteindelijk sneller bij de les en sloeg het een gat van vijf punten. In het vervolg van die eerste helft kwam Valto echter goed terug. Vier punten vlak voor rust deden de opgedane marge van ONDO teniet: 9-8.

Spanning

De spanning in de wedstrijd was weer volledig terug, en in de tweede helft waren de verschillen op het scorebord lang klein. Toch stond Valto uiteindelijk aan de goede kant van de score. De 16-15 viel een paar seconde voor het einde.