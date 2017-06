Dallinga wint beker na spannende finale

OOSTERHOUT - De driebanders van Dallinga uit Sluiskil hebben na een spannende finale de beker gewonnen. Ze speelden in Oosterhout tegen Medisch Centrum Breda met 4-4 gelijk, maar de Sluiskilnaren hielden met 9-7 een iets beter set-saldo over.

Spannend

​De finale begon al goed voor Dallinga. Frédéric Caudron won de eerste set met 3-1 van Roland Forthomme van Medisch Centrum Breda. Maar daarna werd het spannend. Patrick Vasseur en Steven van Acker verloren met 1-3 en 2-3 van Raymon Groot en Barry van Beers.

​

​Vijfsetter

​Daarna hield Jean Paul de Bruijn het nog tot het laatste moment spannend. Tegen Peter Ceulemans werd het een vijfsetter, maar uiteindelijk wist De Bruijn met 15-11 toch nog de winst binnen te slepen. Daarmee ging de beker naar de Zeeuwse ploeg, alweer voor de vierde keer in vijf jaar tijd.



​​Twee sets

​​Dallinga.com had de finale gehaald door een overwinning op Buffalo.nl. Dallinga had toen aan twee gewonnen sets al voldoende om de finale te bereiken, omdat het in de eerste wedstrijd maar één set had verloren van de Brabanders. De sets voor Dallinga werden gewonnen door De Bruijn en Vasseur.