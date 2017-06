Niet op tijd

Poppe had zich ook geplaatst voor de finale van een toernooi in Emmen en kon niet op tijd in Kapelle zijn om de finale te spelen.



Wildcard

Van der Horst won de mannenfinale in drie sets van Daniel de Jonge uit Vlissingen. Beide spelers krijgen een wildcard voor Challenger Zeeland, dat volgende maand in Middelburg gespeeld wordt.