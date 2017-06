GOES promoveert naar hoofdklasse (video)

Achterstand ombuigen

GOES kwam op achterstand nadat Neuteboom uit een corner de 1-0 achter doelman Uyl kopte. Kort daarna redde Uyl uitstekend op een inzet van Nomen. GOES boog vervolgens de achterstand in vier minuten om naar een 1-2 voorsprong. Eerst scoorde topscorer Schalkwijk met een diagonaal schot na een slippertje achterin. Daarna zette De Vlieger GOES op voorsprong met een afstandsschot. Vlak voor rust kreeg De Kroo nog een goede kans op 1-3.



De Vlieger

Direct na rust kreeg Kabwe Manengela een kans om GOES op 1-3 te zetten, maar hij schoot naast. Boshuizen kwam na een klein uur spelen op gelijke hoogte door Güngör, die vrij voor Uyl de bal binnenschoot. Het duurde niet lang voordat GOES weer op voorsprong stond. De Vlieger maakte zijn tweede van de middag uit een vrije trap.



Rode kaart

Daarna kwam de voorsprong van GOES niet meer in gevaar. Vlak voor tijd kwam Boshuizen na een rode kaart voor Armitage (tackle op De Vlieger) nog met tien man te staan. Daarna scoorde Schalkwijk nog de 2-4.



Remon de Vlieger, John Karelse en Steve Schalkwijk over de promotie van GOES

Indruk

GOES maakte indruk in de nacompetitie. De ploeg won achtereenvolgens van EDO, Alverna, Wittenhorst, Nieuw Buinen en Boshuizen. GOES maakte in vijf duels maar liefst twintig goals.

Foto: Orange Pictures



Vlissingen

Door de promotie naar de hoofdklasse wordt GOES (samen met Vlissingen) de hoogst spelende Zeeuwse ploeg in het zondagvoetbal. Hoogstwaarschijnlijk spelen beide ploegen dan tegen elkaar. Opvallend is dat John Karelse volgend seizoen met zijn nieuwe ploeg Vlissingen tegen zijn huidige ploeg GOES speelt.



Scoreverloop

1-0 Bart-Jan Neuteboom (28)

1-1 Schalkwijk (35)

1-2 De Vlieger (38)

2-2 Güngör (58)

2-3 De Vlieger (62)

2-4 Schalkwijk (90+3)



Opstelling GOES

Uyl, Klap, Rentmeester,Tawfik, Van Hecke, De Kroo (Van Rosevelt/65), Hollemans, De Vlieger, Franse (Kroon/65), Schalkwijk, Kabwe Manengela (Dekker/65)



Korte samenvatting Boshuizen - GOES