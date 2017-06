SINT-ANTHONIS - Hulstenaar Dirk Boehlé en zijn teamgenoot Steven van de Velde (Den Haag) hebben in het Noord-Brabantse Sint-Anthonis het plaatselijke beachvolleybaltoernooi op hun naam geschreven. In de finale waren ze met 2-0 (21-16, 21-9) te sterk voor het duo Van der Ham/Vismans. Door deze overwinning verstevigen Boehlé en Van de Velde hun leiding in de Eredivisie beachvolleybal.

Foto: Twitteraccount Beachvolleybal

Derde winst op rij

De overwinning van het koppel Boehlé/Van der Velde betekent de derde toernooiwinst op rij in de Eredivisie, waardoor de voorsprong op runners-up Van der Ham/Vismans uitgebreid wordt naar 156 punten. Vorige week won het duo het toernooi van Vlissingen. Er volgen nog acht toernooien in de Eredivisietour, waaronder één in Vrouwenpolder (29-30 juli); per toernooi zijn 760 punten te verdienen.