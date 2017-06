Vlissingen haalt doelman; Wolff vertrekt

Foto: Paul ten Hacken



Geen overeenstemming

Wolff heeft tot nu toe geen overeenstemming bereikt over een contract voor volgend seizoen. Wolff zegt zelf dat hij vertrekt bij Vlissingen. Volgens de club heeft hij dat nog niet aangegeven.



GOES

Wolff zegt nog in gesprek te zijn met GOES. Die club promoveerde maandag promoveerde naar de Hoofdklasse. Wolff droeg in het verleden al eens het shirt van GOES. Enige tijd geleden ketste een overgang van Wolff naar Halsteren af.



Keeper

Met de komst van Karim Ben Sellam komt het aantal keepers in de selectie op drie. De anderen zijn Joan van Belzen en Louis Ficq, die overkomt van Jong Ambon.