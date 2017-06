Dallinga wint beker na spannende finale

Dallinga wint de beker na een spannende bekerfinale (foto: Ton Smilde)

De finale begon al goed voor Dallinga. Frédéric Caudron won de eerste set met 3-1 van Roland Forthomme van Medisch Centrum Breda. Hij had blijkbaar zijn beste spel voor de laatste dag bewaard van de bekerfinale. "Ik was niet op mijn best in de eerste dagen, maar kreeg de vorm net op tijd te pakken", aldus Caudron.

Spannend

Daarna werd het spannend. Patrick Vasseur en Steven van Acker verloren met 1-3 en 2-3 van Raymon Groot en Barry van Beers. Vervolgens trad Jean Paul de Bruijn aan voor Dallinga en ook hij hield tot het laatste moment de spanning erin.

Jean Paul de Bruijn wint de laatste set en daarmee wint Dallinga de bekerfinale (foto: Ton Smilde)

Tegen Peter Ceulemans werd het een vijfsetter, maar uiteindelijk wist De Bruijn met 15-11 toch nog de winst binnen te slepen. Daarmee ging de beker naar de Zeeuwse ploeg, alweer voor de vierde keer in vijf jaar tijd. "Het is geweldig om het jaar af te sluiten met deze beker", aldus De Bruijn.

Twee sets

Dallinga.com had de finale gehaald door een overwinning op Buffalo.nl. Dallinga had toen aan twee gewonnen sets al voldoende om de finale te bereiken, omdat het in de eerste wedstrijd maar één set had verloren van de Brabanders. De sets voor Dallinga werden gewonnen door De Bruijn en Vasseur.

Bekerfinale driebanden