'Hier in de duinen voel je dat je op het slagveld rondloopt' (video)

Slagveld

De batterij is tijdens de Slag om de Schelde eerst bestookt met bommen van raketvliegers en daarna aangevallen door Engelsen vanuit Westkapelle. Bij de gevechten zijn veertig mannen gesneuveld. De bomkraters zijn nog zichtbaar in het hele gebied, net als de bominslagen in de bunkers. "Het is hier net als in Ieper", zegt historicus en schrijver Hans Sakkers. "Je ziet de bunkers, de bomtrechters en de contouren van loopgraven. Hier is echt iets gebeurd."



Cruciale verovering

Bij de verovering van deze laatste Duitse batterij in Dishoek werd de Slag om de Schelde beslist. Vanuit de duinen beschoten de Duitse soldaten de schepen op de Westerschelde. Het veroveren van deze geschutsposten bij Dishoek was cruciaal.



Bunkers

Veertig Duitse soldaten bemanden tijdens de bezetting de batterij bij Dishoek. Achter de geschutsposten stonden twee manschappenbunkers, waar de soldaten in stapelbedden sliepen, en twee opslagbunkers voor munitie. De geschutsposten zijn na de oorlog afgebroken. De vier bunkers erachter zijn behouden.

Vijf jaar puinruimen

Bunkerdeskundige John Daane heeft vijf jaar nodig gehad om paden vrij te kappen, naoorlogse aanbouw af te breken en puin te ruimen. "In sommige bunkers lag tot vier meter puin", vertelt Daane, "Dat moest allemaal met emmertjes en kruiwagens de duinen uitgesjouwd."



Dit zie je nergens

Maar wat tevoorschijn kwam, verraste hem. In de munitieopslagbunkers stonden bijvoorbeeld nog originele Duitse teksten op de muren. "Ik ben overal geweest, maar zelfs in Denemarken en Frankrijk zie je die nergens."

Open voor publiek

Op Nationale Bunkerdag, op zaterdag 10 juni, zijn de vier bunkers toegankelijk voor publiek. Daarna op afspraak. Er staan borden naar de bunkers