LIVE GOES wint met 2-4 en promoveert

LEIDEN - GOES kan vanmiddag promoveren naar de hoofdklasse van het zondagvoetbal. De ploeg van trainer John Karelse heeft tegen Boshuizen genoeg aan een gelijkspel. De eindstand is 2-4. De goals voor GOES werden gemaakt door Remon de Vlieger en Steven Schalkwijk (beiden twee keer).

Remon de Vlieger zet GOES op voorsprong tegen Boshuizen (foto: Omroep Zeeland)