Pinksteren in Renesse: Honderd bekeuringen, achttien aanhoudingen

(foto: Politieteam Oosterscheldebekken )

Vechtersbazen

De aangehouden personen waren vooral betrokken bij vechtpartijen of waren baldadig. Bijna alle personen zijn inmiddels op vrije voeten, behalve een man die wordt verdacht van een ernstige mishandeling. Hij is naar het cellencomplex in Middelburg gebracht.



Wildplassers

Tijdens het Pinksterweekend voert de politie samen met handhavers van de gemeente Schouwen-Duiveland een zogenoemd 'zero tolerance beleid'. Een kwart van de bijna honderd bekeuringen ging naar wildplassers. Verder werden de bonnen uitgedeeld voor bijvoorbeeld fietsen zonder verlichting, afval op straat gooien en openbaar dronkenschap.

(foto: Politieteam Oosterscheldebekken)

Tevreden

De politie kijkt in een Facebookbericht tevreden terug op het Pinksterweekend in Renesse. "Al met al kijken we terug op een zeer geslaagd en gezellig weekend. Zowel in het dorp als op de campings was het ‘feest’ voor iedereen!"