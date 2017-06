Oude tijden herleven in Goes (video)

Slot Oostende

De feestelijkheden vonden plaats in en rond het gerestaureerde Slot Oostende. Een van de bekendste bewoners van dat historische slot was Jacoba van Beieren. In de grote zaal van Slot Oostende konden bezoekers naar haar verhaal luisteren terwijl er in de gewelfde kerker uitleg werd gegeven over bier brouwen in de middeleeuwen.



Vervolg

Het evenement is voor het eerst gehouden, maar het krijgt misschien een vervolg. De eerste reacties van bezoekers zijn erg positief volgens organisatoren Iris de Keijzer en Sanne Verbruggen.

Boogschieten op Middeleeuwse dag Goes (foto: Omroep Zeeland)