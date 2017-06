Uitslagen amateurvoetbal maandag 5 juni

OOST-SOUBURG - Promotie voor GOES. Door een 2-4 zege op Boshuizen speelt GOES volgend seizoen in de hoofdklasse van het zondagvoetbal. Ook feest voor Breskens, want de ploeg promoveert naar de 3e klasse.

Uitslagen amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland)

GOES maakte een prima indruk in de nacompetitie met twintig goals in vijf duels. Tegen Boshuizen werd de kroon op het werk gezet. Trainer John Karelse neemt afscheid met promotie.

Breskens promoveert naar de 3e klasse. Hontenisse krijgt nog een herkansing tegen BSC doordat kampioen Luctor'88 niet promoveert naar de derde klasse en er dus nog een plaats te vergeven is voor volgend seizoen. De wedstrijd wordt zondag op neutraal terrein gespeeld.

Oostkapelle wint met 2-0 van Tholense Boys door goals van Sjoerd Verhulst en Arjen Pattenier. Oostkapelle maakt daarmee een 3-2 achterstand goed en blijft tweedeklasser.