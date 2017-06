Onstuimige dag brengt regen en overlast (video)

Ringrijden

Derde Pinksterdag betekent ringrijden op Walcheren. Dat gebeurde in Koudekerke, Oost-Souburg, Nieuw- en Sint Joosland en Oostkapelle. Ondanks windkracht 7 en stevige buien gingen de wedstrijden gewoon door.

Ringrijden in Oost-Souburg (foto: Omroep Zeeland / Adrie de Willigen)

Iedereen last van

De wind had volgens de deelnemers zeker invloed op de wedstrijden. "Bij veel wind gaat uiteraard de ring ook flink heen en weer en de paarden zijn wat onrustiger. Maar goed, daar heeft iedereen last van."



Regen

Naast wind viel de regen dinsdag ook met bakken uit de hemel. Maar was die regen voor akkerbouwer Leo Dalebout in Noordgouwe nu een zegen... of juist niet?