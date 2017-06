Fototentoonstelling oorlogstuig: kogels, crucifixen en een wrak (video)

WESTKAPELLE - 'De zee is het niet vergeten.' Zo heet de fototentoonstelling van sportduikers Roel en Astrid van der Mast, die tot en met 25 juni is te zien in het Polderhuis in Westkapelle.

Onbekende stek

Het gaat om foto's van oorlogsresten die sinds de geallieerde landing op 1 november 1944 vlak voor de kust van Westkapelle liggen. Badgasten hebben vaak geen weet van wat zich onder water bevindt, maar ook onder duikers is de stek niet zo bekend. Fascinatie

"Ik vind het fascinerend dat een lampje van zo'n gezonken amfibievoertuig nog gewoon heel is, na al die jaren dat de golven op de kust hebben gebeukt", zegt Roel van der Mast. Die fascinatie zette hij om in de bijzondere fototentoonstelling. Persoonlijk

Te zien zijn onderwaterfoto's van geschut, kogels en een wrak. Ook staan in het Polderhuis twee vitrines met persoonlijke voorwerpen van militairen, zoals insignes, lepels en een crucifix. Kompas van een werkscheepje dat is gezonken bij Westkapelle (foto: Roel van der Mast)