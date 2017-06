Zeeland wordt wakker: Storm, duiken en beroving

Onstuimig weer in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Onstuimig

Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven voor het hele land. Begin van de middag trekken onweersbuien Zeeland binnen. Met een stormachtige zuidwest- tot westenwind zijn zware windstoten tot 90 kilometer per uur mogelijk.



Geschut onder water in Westkapelle (foto: Roel van der Mast)

Duiktentoonstelling

De zee is het niet vergeten. Zo heet de fototentoonstelling van sportduikers Roel en Astrid van der Mast, die tot en met 25 juni is te zien in het Polderhuis in Westkapelle.



Remon de Vlieger zet GOES op voorsprong tegen Boshuizen (foto: Omroep Zeeland)

Promotie

GOES speelt volgend seizoen in de hoofdklasse van het zondagvoetbal. De ploeg van trainer John Karelse promoveerde na een 2-4 zege op Boshuizen.



Beelden van beroving Middelburg in Opsporing Verzocht (foto: Politie Zeeland)

Opsporing Verzocht

In het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht zijn vanavond beelden te zien van de twee mannen die verdacht worden van een beroving op woensdag 22 februari in Middelburg.



Meeuwen op het strand van Westkapelle (foto: Miranda Flipse)

foto: Miranda Flipse



Weer

Veel bewolking en af en toe buiige regen. Zuidelijke wind, vanmiddag zuidwest en toenemend naar krachtig, aan zee stormachtig, windkracht 6 tot 8. Tijdens buien zware windstoten. De temperatuur ligt vanmiddag op 14 tot 16 graden. Vanavond blijft het stormachtig en buiig.