Hicham Benhammou wordt trainer van landskampioen zaalvoetbal

Hicham Benhammou (foto: Paul ten Hacken)

Nieuwe stap

Voor Benhammou is het een nieuwe uitdaging in zijn carrière. Na een aantal jaar in dienst van Groene Ster vertrok hij in maart naar de Indonesische topclub Vamos FC Mataram. Daar behaalde hij de landstitel. Mede door die prestatie is de belangstelling van 't Knooppunt gewekt.



Tegen Groene Ster

Door zijn overgang naar de Amsterdamse topclub zal Benhammou komend seizoen ook Groene Ster Vlissingen tegen komen in competitieverband. Beide clubs komen uit in de eredivisie.