Buitengebied Kattendijke supersnel op digitale snelweg (foto: Omroep Zeeland)

Kabelinternet

In tegenstelling tot op veel andere plekken, is het in een gedeelte van Kattendijke mogelijk om kabelinternet aan te leggen. De kabels hiervoor zijn inmiddels door DELTA aangelegd en worden deze maand aangesloten.



Vast-draadloos

Voor de andere adressen buiten de bebouwde kom waar geen snel internet beschikbaar is, zal een vast-draadloos netwerk worden aangelegd, een draadloze verbinding tussen twee vaste punten. Ook hiervoor wordt een aansluitsubsidie van 200 euro verstrekt.



Goed netwerk

De afgelopen periode hebben de ondernemersorganisaties uit de gemeenten Kapelle, Goes, Noord-Beveland en Reimerswaal samen de mogelijkheden onderzocht om een goed netwerk te realiseren voor alle inwoners en ondernemers in het buitengebied.



