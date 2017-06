Cuisine Machine: één editie per jaar (video)

Te veel

Cuisine Machine in de Machinefabriek is in twee jaar tijd uitgegroeid tot een groot culinair carnaval van Nederland. Maar twee edities per kalenderjaar is te veel, zegt organisator Louk Peperkamp



Bezoekers

"We hebben gemerkt dat mensen een beetje vermoeid zijn. Ze hebben gedurende de zomer allerlei festivals bezocht en dat merk je in het aantal bezoekers. We zijn dus tot de conclusie gekomen dat het voor ons eigenlijk niet rendabel is om in deze periode zo'n soort festival te organiseren."



Culinair evenement

De Machinefabriek op het voormalige Scheldeterrein werd afgelopen weekend voor de derde keer als thuisbasis gebruikt voor dit evenement, waarbij het publiek zowel binnen als buiten terecht kan voor een hapje en een drankje. Uit de tientallen foodtrucks en kraampjes kwamen gerechten uit alle delen van wereld tevoorschijn.

Muziek

Naast al dat eten en drinken, was er ook ruimte voor muziek. Er was een DJ, singer-songwriter SOLOF trad verschillende keren op en ook de Walcherse Sixties Revollution Band was aanwezig om het publiek te vermaken.



Lees ook:

- Smikkelen en smullen bij Cuisine Machine