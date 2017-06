Wordt Polman de nieuwe burgemeester van Den Bosch?

Wordt Polman burgemeester van Den Bosch? (foto: Omroep Zeeland)

Zeven kandidaten

Han Polman bevindt zich in goed gezelschap in de selectie van het Brabants Dagblad. De andere zes kandidaten zijn: Melanie Schultz van Haegen (VVD-minister Infrastructuur en Milieu), Madeleine van Toorenburg (CDA-Tweede Kamerlid), Roderick van Mortel (VVD-burgemeester Vught), Wobine Buijjs (VVD-burgemeester Oss), Staf Depla (PvdA-wethouder Eindhoven) en Paul Rüpp (kamerheer van de koning). De krant heeft op zijn website een verkiezing uitgeschreven waarbij lezers kunnen aangeven wie zij het liefste zien als burgemeester van de Brabantse hoofdstad:



Wie krijgt de ambtsketen van Den Bosch? Kies uw burgemeester



Stevige slag om de arm

Het Brabants Dagblad houdt wel een stevige slag om de arm, omdat de sollicitatieprocedure voor een burgemeesterschap strikt vertrouwelijk is. Maar toch, zo schrijft de krant, de selectie van de zeven kandidaten is niet geheel willekeurig. Maar of de zeven ook echt meedingen naar het ambt, is onduidelijk. De sollicitatieprocedure voor een burgemeesterschap is strikt vertrouwelijk en niemand zal vooraf toegeven dat hij of zij gesolliciteerd heeft.



Polman

Heel erg sterk zijn de argumenten van de krant voor de kandidatuur van Polman overigens niet. Het Brabants Dagblad dicht Polman kansen toe op het omdat hij 'een bekende in Den Bosch zou zijn'. Hij is sinds maart 2013 commissaris van de Koning in Zeeland. Daarvoor was hij burgemeester van Bergen op Zoom en Noordwijkerhout. Ook heeft hij gewerkt op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Polman is actief lid van D66. Zo schreef hij mee aan het verkiezingsprogramma van zijn partij en hij is voorzitter van de bestuurdersvereniging van D66.



Bolus

Of Han Polman de Zeeuwse bolus echt inruilt voor de Bossche bol is nog zeer de vraag. Er zijn in elk geval 23 sollicitanten. De gemeente 's-Hertogenbosch hoopt dat een van die kandidaten nog deze zomer wordt benoemd.



Kent u?

Op de vraag in Middelburg of men Han Polman ook kent en weet wie hij is, volgden verschillende reacties, merkte onze verslaggever Mark Rijk.