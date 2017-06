Maatregelen bij kernramp nu overal hetzelfde (video)

Binnen blijven of vluchten

Bij een ramp met de kerncentrale kan radioactieve straling vrijkomen en dit veroorzaakt schade bij mens en dier. Het is de taak van de Veiligheidsregio Zeeland om in zo'n noodsituatie alles in goede banen te leiden en verwarring en paniek te voorkomen, vertelt Ronald de Meij. "We zijn blij dat nu overal dezelfde maatregelen gelden. Concreet betekent dit dat de evacuatie- en schuilzone rondom een kerncentrale nu tien kilometer is. Voor Nederland gold eerder een evacuatiezone van vijf kilometer en de schuilzone was twintig kilometer. Het ligt aan de situatie wat we adviseren. Soms is het beter binnen te blijven dan om weg te vluchten en in- een giftige wolk terecht te komen."



Kernramp niet voor te bereiden

Peer de Rijk van anti-kernenergiebeweging Wise vindt het een goede zaak dat nu overal dezelfde richtlijnen gelden, maar is ook kritisch. "In algemene zin zijn wij van mening dat je je niet kunt voorbereiden op een kernramp. Bovendien adviseren wij maar één ding en dat is zo snel mogelijk weg komen. Er kunnen verschillende stoffen vrijkomen bij een kernramp, bij een hoop daarvan heeft schuilen echt geen zin."

Maatregelen bij kernramp nu overal hetzelfde (foto: Omroep Zeeland)

Rampenzender

Ronald de Meij van de Veiligheidsregio raadt de Zeeuwen aan toch vooral overheidsinstructies op te volgen mocht zich ooit een kernramp voltrekken. "Zet Omroep Zeeland aan, in zo'n situatie is dat de rampenzender. Ook via social media kun je informatie krijgen over wat je wel of juist niet moet doen. Wij hebben maar één doel en dat is zoveel levens te redden."



Kerncentrales sluiten

Volgens Peer de Rijk van anti-kernenergiebeweging Wise is er eigenlijk maar één oplossing. "Alle kerncentrales sluiten. Gelukkig is het vervroegd sluiten van Borssele steeds meer onderwerp van gesprek, ook in de kabinetsformatie."

(foto: Omroep Zeeland)

Meer jodiumpillen

Het gelijktrekken van maatregelen leidt er ook toe dat meer Zeeuwen jodiumpillen krijgen. Die pillen kunnen het ontwikkelen van schildklierkanker door nucleaire straling voorkomen, zegt Ronald de Meij van de Veiligheidsregio. "Tot nu toe werden die pillen in een straal van tien kilometer verstrekt, maar dat wordt uitgebreid naar twintig kilometer voor mensen onder de veertig jaar. Jongeren tot achttien en zwangeren krijgen zelfs in een straal van honderd kilometer jodiumpillen. Die verstrekking gaat na de zomer plaatsvinden."