'Forse file A58 door inschattingsfout Rijkswaterstaat'

Door de flinke file op de #A58 Vlissingen -> Bergen op Zoom (+90 min.) kan verkeer richting R'dam beter via Goes en Zierikzee rijden. pic.twitter.com/X2mGDSOsWF — ANWBverkeer (@ANWBverkeer) 6 juni 2017

Verkeerd

Heleen de Geest van de ANWB zei in reactie op de lange file dat Rijkswaterstaat de werkzaamheden verkeerd heeft ingepland. "Het was een misvatting van Rijkswaterstaat om de werkzaamheden vandaag in te plannen. Er is nog veel verkeer dat van de kust terug gaat naar huis."

Werkzaamheden stilgelegd

De lange files en de verkeersoverlast waren begin de middag voor Rijkswaterstaat aanleiding om de werkzaamheden stil te leggen en alle rijbanen op de A58 weer te openen.



Heel vervelend

Rijkswaterstaat laat weten dat de werkzaamheden zorgvuldig gepland waren. Op basis van eerdere ervaringen rekende Rijkswaterstaat dat het vakantieverkeer meer verspreid over het weekend naar huis zou gaan. "Wij hebben echter niet voorzien dat er op dinsdagmorgen nog veel vakantieverkeer huiswaarts ging." Rijkswaterstaat noemt de files op de A58 "heel vervelend".