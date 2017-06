Tilburgse Gapinger met talent voor ringrijden (video)

Fascinatie

Vanaf jongs af aan is Bram gefascineerd door de Zeeuwse sport. Tijdens een vakantie in Zeeland kwam hij er voor het eerst mee in aanraking. Daarna werd de passie groter en groter en werd ringrijden op wedstrijdniveau zijn droom.



Getalenteerd

Die droom is werkelijkheid geworden. Bram mag voor de Zeeuwse Ringrijdersvereniging in Gapinge als enige Brabander meedoen aan de Zeeuwse sport. En hij blijkt er talent voor te hebben. In Oost-Souburg stak de 'Tilburgse Gapinger' dertig van de dertig ringen raak.



Ringrijtoerist

Op zich is het meedoen aan wedstrijden niet zo heel bijzonder voor mensen van buiten Zeeland. Alleen moeten ze dan wel altijd Zeeuwse roots hebben. Bram heeft die niet en heeft binnen de ringrijdersvereniging daarom de bijnaam 'ringrijtoerist' gekregen. "Inmiddels ben ik helemaal opgenomen in de groep en dat is echt super," vertelt hij blij.

Oefenen doet Bram vaak op de fiets (foto: Omroep Zeeland)

Op de fiets

Bram traint als hij in Zeeland is op een echt Zeeuwse knol in Gapinge. In Tilburg is dat wat lastiger. Daarom oefent hij daar te voet of op de fiets. En dat moet hij zijn omgeving dan wel eens uitleggen. Want ringrijden is in zijn woonplaats niet echt bekend. "Op een paard in galop door de baan. Met een lans in je hand door een ring steken", is dan zijn korte versie.



Meer Zeeuw

Of het door het ringrijden komt, is niet zeker, maar stiekem voelt Bram zich iets meer Zeeuw dan Brabander. Na het behalen van zijn havo-diploma wil hij dan ook in Zeeland gaan wonen.