Wat vindt u van de afvalinzameling in uw gemeente?

OOST-SOUBURG - Afval. We produceren het allemaal. De manier waarop het ingezameld en opgehaald wordt, is echter in elke gemeente anders. De één moet zijn afval in een ondergrondse container gooien, de ander heeft verschillende kliko's in de tuin staan. Soms wordt er elke week gft opgehaald, soms één keer per maand.

Wat vindt u van afvalinzameling in uw buurt? (foto: Omroep Zeeland) Onderzoek met de NOS

Wat vindt u van de afvalinzameling in uw gemeente? Waar bent u tevreden over? En waar loopt u tegenaan? Om een beter beeld te krijgen van hoe afval wordt gescheiden in Nederland, hebben de regionale omroepen en de NOS een enquête gemaakt. Wij zijn geïnteresseerd in uw mening als Zeeuw! Vul hier de enquête in.



Op maandag 26 juni worden de uitkomsten van de enquêtes bekendgemaakt.