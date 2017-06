Drie jaar cel voor schietpartij Axel

onderzoek in Axel naar aanleiding van schietpartij (foto: HV Zeeland)

Betrokkenheid

Volgens de rechtbank heeft de hoofdverdachte geschoten, maar kan niet bewezen worden dat de andere twee verdachten ook iets met de schietpartij te maken hebben. Deze twee verdachten moeten de cel in en een taakstraf uitvoeren, maar werden alleen veroordeeld voor openlijke geweldpleging tegen het slachtoffer.



De ene 21-jarige verdachte is veroordeeld tot 107 dagen celstraf, waarvan 60 dagen voorwaardelijk en een taakstraf van 100 uur. De andere 19-jarige verdachte is veroordeeld tot 74 dagen cel waarvan 30 dagen voorwaardelijk en een taakstraf van 60 uur.



Schietpartij

De drie verdachten zijn veroordeeld voor hun betrokkenheid bij een schietpartij en ander geweld. op de markt in Axel, in de nacht van zaterdag 27 op zondag 28 augustus 2016. Daarbij raakte een 28-jarige Terneuzenaar gewond.



Aanleiding

De aanleiding van de schietpartij blijft onduidelijk. Volgens de verdachten begon het slachtoffer na een woordenwisseling te slaan, maar volgens het slachtoffer riepen de verdachten naar hem, waarna hij werd geslagen en even later beschoten.



