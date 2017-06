Asbestslachtoffer teleurgesteld over uitspraak Hoge Raad

Sjaak Jasperse voerde een jarenlange strijd (foto: Omroep Zeeland)

"Ik vind het jammer dat de Hoge Raad mij niet in het gelijk heeft gesteld. Maar door de gesprekken met mijn advocaat had ik er enigszins al wel rekening mee gehouden."



Inkomsten mis

Jasperse werkte jarenlang bij aluminiumsmelter Zalco in Vlissingen-Oost (het voormalige Pechiney). Daar kwam hij in aanraking met asbest. Bij de Vlissinger werd in 2009 kanker geconstateerd. Oud-werkgever Pechiney erkende de aansprakelijkheid voor het werken met asbest, maar ging in 2011 failliet. Jasperse liep daardoor inkomsten mis. Hij vindt dat de staat de geleden schade moet compenseren.



Gevaren

Volgens Jasperse was het Rijk al lang op de hoogte van de gevaren van asbest. Hij vindt dat de Nederlandse staat heeft nagelaten om op tijd maatregelen te nemen tegen de risico's van asbest. Jasperse vindt bijvoorbeeld dat de Arbeidsinspectie meer toezicht op Zalco had moeten houden, maar de rechters verwerpen dat.

Sjaak Jasperse voerde een jarenlange strijd (foto: Omroep Zeeland)

Schadevergoeding

Jasperse heeft jarenlang een juridische strijd gevoerd voor erkenning en een schadevergoeding. Hij vindt het jammer dat hij geen vergoeding krijgt. "Dat geld had ik namelijk gedoneerd aan het Asbestslachtoffers Vereniging Nederland, zodat andere slachtoffers geholpen zouden kunnen worden."



Stappen

Of hij nog verdere stappen gaat ondernemen, is niet duidelijk. "Ik zou eventueel nog naar het Europese Hof kunnen stappen. Maar zo'n proces duurt ook weer zo'n twee jaar. En aangezien mijn gezondheid de laatste tijd achteruit is gegaan, weet ik niet of ik daar de kracht voor heb." Hij heeft in overleg met zijn advocaat besloten om het dus voorlopig even te laten rusten.