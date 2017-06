Kernramp: 'Geen idee wat ik moet doen!' (video)

Heftige scenario's

Ook blijkt uit het onderzoek van het RIVM dat mensen de gevolgen van een kernramp overschatten. Zo denken we ten onrechte dat er in een groot gebied rond het ongeval direct bij bosjes doden vallen, zegt Ronald de Meij van de Veiligheidsregio Zeeland. "We hebben vaak hele heftige scenario's in gedachten, terwijl de werkelijkheid genuanceerder ligt. Het kan bijvoorbeeld verstandiger zijn om binnen te blijven dan halsoverkop de auto te pakken terwijl er net een radioactieve wolk overtrekt."



Paniek gevaarlijker dan straling

Volgens het RIVM kan paniek meer gevaar veroorzaken dan straling. Zo is het niet verstandig om in paniek zo maar jodiumpillen te gaan slikken. Het kan uren of dagen duren voordat een giftige wolk komt overdrijven en de pil kan dan alweer uitgewerkt zijn.

De kerncentrale in Doel (foto: Omroep Zeeland)

Voorlichtingsmateriaal

Om Zeeuwen beter voor te bereiden op een kernramp, wordt er na de zomer voorlichtingsmateriaal verspreid. Dit gebeurt in combinatie met het verstrekken van jodiumpillen. Die pillen kunnen het ontwikkelen van schildklierkanker door nucleaire straling voorkomen. Tot nu toe werden die pillen in een straal van tien kilometer verstrekt, maar dat wordt uitgebreid naar twintig kilometer voor mensen onder de veertig jaar. Jongeren tot achttien en zwangeren krijgen in een straal van honderd kilometer jodiumpillen.



Nationale oefening

In het voorjaar van 2018 komt er een grote nationale oefening met als scenario een kernramp. Het is een papieren oefening waarin het vooral gaat om communicatie tussen betrokken partijen zoals de Veiligheidsregio en het Rijk.