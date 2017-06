Vrouw zoekt veilige woning zonder straling

Windmolens naast hoogspanningskabels (foto: Omroep Zeeland)

ElektroHyperSensitiviteit

De Smit heeft last van EHS, ElektroHyperSensitiviteit. Dat betekent dat ze last heeft van de elektromagnetische velden van apparaten, binnenshuis en buitenshuis. Zoals draadloze telefoons, WIFI (ook die van de buren), magnetron, televisie, computer, hoogspanningsmasten en spaarlampen. "Ik vermijd zelfs mensen met een smartphone", zegt ze. "Dat doe ik al twee jaar. Want ook daar word ik ziek van."



Te duur

Volgens de stichting ElektroHyperSensitiviteit heeft naar schatting 3 procent van de bevolking last van EHS. De stichting leert ze hier mee omgaan. Zoals het zoeken naar gezonde plekken met weinig straling, die er volgens de stichting nog overal in Nederland zijn. "Dat klopt", zegt Suleika de Smit. "In het buitengebied zijn voldoende huizen die erg geschikt zijn voor mij. Maar die kan ik niet betalen."



Ik vermijd al twee jaar mensen met een smartphone..." Suleika de Smit uit Oostburg

De Smit heeft een advertentie geplaatst in de ScheldeXpress. Ze vraagt daarin om een woning op minstens 1000 meter afstand van een zendmast, 700 meter van een hoogspanningsmast en het liefst met zo min mogelijk huizen er omheen. Goed internet is ook een vereiste want ze werkt van huis uit.