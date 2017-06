Zeelandbrug gaat drie nachten dicht (foto: Nella Padmos)

Drie dagen

Voor de maandelijkse onderhoudsbeurt voor de Zeelandbrug was al tweede nacht uitgetrokken vanwege extra werkzaamheden aan de reling van de brug. Daar komt nu een derde nacht bij, omdat met de huidige weersomstandigheden niet alle werkzaamheden uitgevoerd mogen worden.



Na Pinksteren

De afsluiting van de brug is op alle nachten van 21.30 uur tot 05.30 uur. Verkeer wordt tijdelijk omgeleid over de Oosterscheldekering. Eerder verplaatste de provincie (de beheerder van de brug) de werkzaamheden met een dag vanwege het Pinksterweekend. Normaal gesproken is de onderhoudsbeurt altijd op de eerste maandag van de maand.



Lees ook: Zeelandbrug dag na Tweede Pinksterdag afgesloten