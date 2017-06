'Niet wéér discussie over tol Westerscheldetunnel'

Tolplein Westerscheldetunnel (foto: OZ)

20.000 euro

Het college van burgemeester en wethouders heeft 20.000 euro uitgetrokken voor dit onderzoek. Dat richt zich niet op het eerder tolvrij maken van de tunnel, maar dus op de economische gevolgen van de tol. Zo zou de tol mensen belemmeren in het vinden van een baan boven of onder de Westerschelde.



Wethouder Cees Liefting van de gemeente Terneuzen:

Bestaand rapport

Het dagelijks provinciebestuur van Zeeland vraagt zich af waarom de gemeente Terneuzen opnieuw zo'n onderzoek wil doen. "Vijf jaar geleden heeft onderzoeksbureau Deltares de economische gevolgen van die tolheffing voor Zeeuws-Vlaanderen ook al eens op een rijtje gezet", zegt Van der Maas (SGP). "Dat rapport is zo op internet te vinden."



Rust

Alle aandelen van de Westerscheldetunnel zijn in handen van de provincie Zeeland. Provinciale Staten van Zeeland hebben afgesproken de toltarieven te bevriezen en één keer in de vier jaar de kwestie te bespreken. "We weten dat de tunnel voor- en nadelen met zich meebrengt. We willen daarom rust en duidelijkheid op dit dossier."



Valse hoop

"Niet iedere keer de discussie oprakelen over de tol en mensen misschien valse hoop geven", zegt Van der Maas. "We hebben bij wijze van spreken een hypotheek op de tunnel en die moeten we gewoon betalen, net als bij een woning."



Provinciebestuurder Harry van der Maas:

Gunstig

De Westerscheldetunnel trekt steeds meer passanten en levert dus meer op dan gedacht. Dat kan een gunstige uitwerking hebben op de duur van de tolheffing, schetst gedeputeerde Van der Maas. Ik schat dat positief in, dat de tunnel eerder tolvrij kan zijn dan 2033. Maar dat bespreken we één keer in de vier jaar. Dan weet iedere Zeeuw waar hij aan toe is. "