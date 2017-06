Conciërge 2.0 weet meer dan conciërge van vroeger

Het is een vaste waarde op elke middelbare school: de conciërge. De man of vrouw die oplet of alles wel schoon is, die koffieapparaten bijvult en een oogje in het zeil houdt. Maar ook het werk van de conciërge verandert en dus kregen dinsdag tachtig Zeeuwse conciërges in Middelburg hun diploma voor conciërge 2.0.

Omgaan met agressie De conciërges hebben in vijf groepen deelgenomen aan een tweejarig nascholingstraject, want het werk van conciërge is de laatste jaren sterk veranderd. Er wordt veel van hen verwacht: pedagogisch handelen, professioneel communiceren, omgaan met agressie, straatcultuur en probleemgedrag, klantgericht werken en op de hoogte zijn van facilitair beheer. Echtscheiding "Er zijn tegenwoordig veel kinderen die te maken hebben met een echtscheiding", vertelt Esmeralda Leunis, conciërge bij De Rede in Terneuzen, "en die hebben soms wat extra steun nodig of een luisterend oor, die kinderen waren er vroeger veel minder". Zij is al elf jaar conciërge en volgde deze training met veel plezier. Conciërge Esmeralda Leunis Conciërge 2.0 (foto: oz) ZeeProf De twaalf Zeeuwse scholen hebben via hun professionaliseringplatform ZeeProf gezamenlijk geïnvesteerd in de professionalisering van hun conciërges. Een scholingstraject vanuit één visie op het vak van conciërge en waarbij geleerd werd van elkaars ervaringen.