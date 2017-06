Reislustige en liedjesschrijver in vakjury Film by the Sea

Poster Film by the Sea 2017 (foto: Omroep Zeeland)

Ook werd de filmposter onthuld. Op het affiche staan voormalig miss Nederland Sanne de Regt uit Goes en de Belgische acteur Christoph Haddad, in het dagelijkse leven ook een stel. Dit jaar maakte fotograaf, kunstenaar en filmmaker Bob Pingen de poster. Hij komt uit Vlissingen.



Vakjury

De vakjury beoordeelt twaalf nieuwe boekverfilmingen die, als onderdeel van het hoofdprogramma, in competitie worden vertoond. Juryvoorzitter Adriaan van Dis is voor het vierde jaar op rij de voorzitter van de vakjury. In 2013 was hij jurylid.

Andere juryleden

- Floortje Dessing is Nederlands radio- en televisiepresentatrice, programmamaakster en schrijfster van reisverhalen.



- Paula van der Oest is scenarioschrijver en regisseur. Haar werk wordt alom geprezen en vaak genomineerd op verschillende filmfestivals wereldwijd. Naast speelfilms schrijft en regisseert ze ook tv-series. Vorig jaar regisseerde zij de film Tonio, gebaseerd op het boek van A.F. Th. van der Heijden.



- Ariane Schluter is actrice, bekend van theater, film en tv. Ze won tweemaal een Gouden Kalf en is tweevoudig winnares van de prestigieuze Theo d’Or toneelprijs. Zij was onder andere te zien in de speelfilm Lucia de B .



- Oek de Jong brak in 1979 door met zijn roman Opwaaiende zomerjurken bij het grote publiek. Door de jaren heen ontving hij vele literatuurprijzen.



- Hans Maarten van den Brink is schrijver en journalist. Hij publiceerde onder andere de romans Dijk en Over het water. Hij was hoofdredacteur televisie van de VPRO (1995-2001) en directeur van het Mediafonds (2006-2014).



- Robert Jan Westdijk is filmregisseur. Voor de film Zusje met Kim van Kooten werd hij bekroond met een Gouden Kalf en twaalf internationale prijzen. Hierna volgde de films Siberia, Phileine zegt sorry en Waterboys.



- Peter Slager is tekstschrijver, bassist en componist van BLØF.