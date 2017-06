'Ik zit zelf in de loopgraven en zou het liefst schieten'

Thermphos (archief) (foto: Omroep Zeeland)

In maart werd duidelijk dat opdrachtgever VCB en aannemer Mourik ruzie hadden over hoe het zwaar vervuilde terrein van Thermphos moest worden schoongemaakt. De samenwerking werd beëindigd en de partijen ruziën nog steeds over de financiële afhandeling van het conflict.

Loopgraven

Het conflict gaat over heel veel geld, zeker tien miljoen euro. Dat bedrag is opgebouwd uit verschillende rekeningen waarvan allebei de partijen beweren dat de andere partij die moet betalen. Die strijd is zo hoog opgelopen dat VCB-directeur Braakman spreekt van een loopgravenstrijd: "Ik zit zelf ook in de loopgraven", gaf hij dinsdagavond toe aan de statencommissie Bestuur. "En het liefst zou ik zelf ook schieten."

Hij is namelijk overtuigd dat VCB gelijk heeft, maar als hij dat gelijk moet halen met een jarenlange juridische strijd dan kan dat ook slecht uitpakken voor de toch al razend ingewikkelde klus om de voormalige fosforfabriek in Vlissingen-Oost te saneren. "In het slechtste geval dreigt een nieuwe tegenvaller van tien miljoen euro", zegt Braakman. "Maar als wij gelijk krijgen, kan het net zo goed een meevaller worden."

Daarom is er inmiddels een bemiddelaar aangesteld. Daarna wordt er mogelijk nog een commissie samengesteld die de wederzijdse claims gaat beoordelen. Die commissie krijgt een onafhankelijke voorzitter en zowel VCB als Mourik mogen allebei een deskundige naar voren schuiven. Zij maken dan met zijn drieën de balans op.

Thermphos (foto: Omroep Zeeland)

De verwerking van fosfor heeft door het conflict een paar maanden stilgelegen. Afgelopen zaterdag is het werk daarvoor weer begonnen. Volgens Braakman kan het verwijderen van het fosfor nog steeds volgens schema in april 2018 zijn afgerond.

Moeilijker ligt dat met het verwerken van de tienduizend ton radioactief staal op het terrein. Dat wordt nu nog via een oude methode schoongemaakt. Maar er is haast geboden omdat er volgend jaar nieuwe wetgeving van kracht wordt voor dit soort werkzaamheden.

Enorm prijskaartje

Daarom kijkt VCB nu ook met interesse naar een proef in Engeland waarbij een chemische methode wordt uitgeprobeerd om radioactief staal schoon te maken. Ook is het nog een optie om het radioactieve staal af te voeren naar Duitsland, Zweden of de Verenigde Staten. Maar daar hangt een enorm prijskaartje aan en daarom hoopt Braakman dat dit niet nodig is.