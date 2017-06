Marianne Vos rijdt MTB toertocht tijdens Kustmarathonweekend

Wielrenster Marianne Vos (foto: Omroep Zeeland)

Lievense zegt dat de komst van Marianne Vos te danken is aan één van de sponsoren van de Kustmarathon Zeeland: busmaatschappij TCR. "De sponsor is een partner van WM3 Pro Cycling, de ploeg van Marianne Vos."

MTB toertocht

De X-Treme Marathon Zeeland MTB toertocht start op 7 oktober in de Langstraat in Zoutelande en finisht in de kern van Burgh.