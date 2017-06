Stofexplosie bij veevoerbedrijf in Nieuwdorp (video)

Na een stofexplosie in een veevoerbedrijf in Nieuwdorp is dinsdagavond een kleine brand uitgebroken. De brand was snel onder controle. Er zijn geen gewonden gevallen.

Melding

Iets na 21.00 uur kreeg de brandweer een melding van de brand. Vervolgens zijn twee blusvoertuigen naar het bedrijf aan de IJslandweg gereden. Bij aankomst stonden alle aanwezige personen al buiten.