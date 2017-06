Korfbalster De Ridder kiest voor topclub PKC (video)

Nu of nooit

De Ridder speelt al haar hele leven voor TOP Arnemuiden en werd als sinds de tijd dat ze jeugdspeler was regelmatig benaderd door topclubs in Nederland. De laatste jaren koos ze steeds om in Arnemuiden te blijven. "Dat kwam omdat we met TOP steeds hoger gingen spelen, maar ook door de blessures die ik heb gehad. Nu ben ik topfit en voel ik dat dit het moment is om de stap te maken. Het is nu of nooit."



Geen twijfel

De keuze voor PKC was niet moeilijk voor De Ridder. Ze heeft niet getwijfeld. "Er waren meer clubs die interesse hadden, maar als kind was ik al fan van PKC. Als ik kijk naar de ploeg en naar de trainersstaf dan denk ik dat ik me bij PKC het best kan ontwikkelen."

Anita de Ridder (foto: Wendy Marteijn-Hulsteijn)

Wereldkampioen

Nu De Ridder eindelijk de overstap gaat maken steekt ze haar ambities niet onder stoelen of banken. "Het korfbal komt op nummer één. Ik zal minder gaan werken en wil m'n doelen bereiken." Daarbij gaat ze voor het allerhoogste. "Ik wil met PKC zowel op het veld als in de zaal de finale winnen en met Oranje wereldkampioen worden."



TOP Arnemuiden

De Ridder heeft veel zin in haar nieuwe avontuur, maar verlaat TOP met pijn in het hart. "Ik ga veel dingen missen. De supporters, de mensen van de club en zeker ook mijn teamgenoten die vrienden van me zijn. Ik ga wel proberen om een jeugdteam bij TOP Arnemuiden te blijven trainen. De club heeft veel talentvolle jeugdspelers die er aan zitten te komen en ik denk dat TOP ook zonder mij een goede hoofdklasser kan blijven."



Terugkeer

Over de vraag of De Ridder ooit terug zal keren bij TOP hoeft ze niet lang na te denken. "Dat gaat zeker gebeuren. Ik weet niet of het over een jaar zal zijn of over zeven jaar, maar ik keer zeker terug bij TOP."